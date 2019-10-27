Суздальский фестиваль "Медовуха-фест" перенесли на ноябрь

СЕГОДНЯ 19:22 2019-10-27T19:22:51+03:00

Зато он станет дольше на один день

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Фестиваль "Медовуха-фест", который попал ТОП-10 лучших осенних фестивалей России, в этом году проведут позже обычного.

Напомним, он появился еще при губернаторстве Светланы Орловой, которая уверяла, что праздник станет Октоберфестом местного разлива.

В этом году, согласно конкурсной документации по проведению фестиваля, он состоится не в сентябре, как раньше, а в ноябре. Помимо этого, изменится и длительность мероприятия - вместо двух дней ему посвятят 3 дня.

На "Медовуха-фест" в 2019 году планируют потратить 3 миллиона 350 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU