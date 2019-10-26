Житель Владимира обманул подругу на 4,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:16 2019-10-26T16:16:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Фрунзенский районный суд города Владимира рассмотрел гражданский иск местной жительницы, пытавшейся отсудить у своего знакомого 4,5 миллиона рублей. Пресс-служба суда сообщает, что мужчина на протяжении двух месяцев просил подругу перечислять ему деньги на завершение строительства трехэтажного дома на двенадцать квартир. Средства он обещал вернуть, продав жилье.

Женщина перечислила знакомому поочередно 1 миллион рублей, затем 200 и 300 тысяч рублей, после чего отдала ему 3 миллиона рублей. Представитель ответчика утверждал, что перечислен был только 1 миллион рублей. Суд установил, что на самом деле на карту мужчины поступило в общей сложности 4,5 миллиона рублей и обязал вернуть эти деньги. Кроме того, суд постановил вернуть проценты за использование денег в размере 617 тысяч рублей.

Ответчик на согласился с решением суда и обжаловал приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU