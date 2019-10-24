2019-10-24T14:51:43+03:00
Происшествия

За желание получить взятку экс-сотрудник ГИБДД отделался штрафом

Также суд запретил ему занимать должность представителя власти в течение 2 лет
Елена Масленникова
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14 февраля 2019 года сотрудник ГИБДД предложил жителю Вязниковского района за 15 тысяч рублей не привлекать его к ответственности. Мужчина нарушил ПДД - покинул место происшествия. Только вот инспектор скрыл от водителя, что в тот момент он был в отпуске, а материал об административном правонарушении находился у другого сотрудника. Подзаработать в отпуске инспектор ДПС не успел, он был задержан коллегами из отдела собственной безопасности УМВД области.

"Инспектор был уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД, - сообщают в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

Вязниковский городской суд назначил бывшему полицейскому штраф в размере 150 тысяч рублей и запретил занимать должность представителя власти в течение 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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