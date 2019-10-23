Во владимирской школе-интернате открыли кабинеты для детей с тяжелыми нарушениями в развитии

СЕГОДНЯ 17:51 2019-10-23T17:51:03+03:00

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23 октября в Специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате №1 города Владимира состоялась презентация созданных современных условий для обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями. На обновление учебных кабинетов, а также швейных и слесарной мастерских было выделено 3,9 млн рублей. Приобретенное оборудование – швейные машины, гладильные системы, станки, инструменты – поможет обеспечить полноценную подготовку учащихся коррекционной школы к последующему получению профессии.

В 2018 году в школе-интернате открыли первый ресурсный класс для детей с расстройством аутистического спектра, а для детей с тяжелыми нарушениями в развитии - специальный кабинет, где они могут научиться, например, включать стиральную машину, пылесос, утюг и мелкую бытовую технику. В кабинете есть кухонный гарнитур, столы и стулья. Все это необходимо для успешной социализации учащихся и подготовки их к самостоятельной жизни.

Всего в школе учится 282 ребенка, 122 из которых являются детьми-инвалидами. В 8 специальных (коррекционных) школах-интернатах нашего региона появились новые профили трудового обучения. Более 1600 учеников во Владимирской области с 1 сентября 2019 года получили возможность обучаться в современных условиях и на современном оборудовании.

ИСТОЧНИК KP.RU