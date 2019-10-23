Опубликована схема прохождения платной автотрассы по Владимирской области

СЕГОДНЯ 14:27 2019-10-23T14:32:10+03:00

В ней есть изменения

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Администрация Судогодского района опубликовала схемы прохождения платной автотрассы Москва-Казань. Нынешняя схема несколько отличается от той, которая предлагалась в прошлом году. В частности, в ней дорога в районе Радужного отодвинута от поймы Клязьмы.

Позаботившись об экологии, проектировщики пустили трассу по территории сельскохозяйственных земель и деревень. Судя по плану, дорога пройдет по задней части Малахово, Гридино, Улыбышево, Ванеевки.

ИСТОЧНИК KP.RU