Опубликована схема прохождения платной автотрассы по Владимирской области
В ней есть изменения
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Администрация Судогодского района опубликовала схемы прохождения платной автотрассы Москва-Казань. Нынешняя схема несколько отличается от той, которая предлагалась в прошлом году. В частности, в ней дорога в районе Радужного отодвинута от поймы Клязьмы.
Позаботившись об экологии, проектировщики пустили трассу по территории сельскохозяйственных земель и деревень. Судя по плану, дорога пройдет по задней части Малахово, Гридино, Улыбышево, Ванеевки.
ИСТОЧНИК KP.RU