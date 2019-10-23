2019-10-23T14:09:16+03:00
Общество

В поселке Балакирево после ремонта откроется ДК «Юность»

За 30 лет там впервые сделали ремонт
Алексей СУХОВ
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фото с официального сайта департамента культурыфото с официального сайта департамента культуры
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25 октября в посёлке Балакирево состоится торжественное открытие после большого ремонта дома культуры «Юность».

В прошлом году учреждение отметило своё 30-летие. За всё это время ремонт здания не проводился. В 2018 году в ДК были отремонтированы крыша, фасад здания, заменены оконные блоке.

В нынешнем году ДК «Юность» стал участником федерального проекта «Культура малой Родины», в рамках которого проведены масштабные ремонтные работы.

На первом этаже отремонтированы фойе, зрительный зал, гардероб. Здесь появились экспозиционно-выставочная зона, детская игровая зона, оборудован доступ в здание для маломобильных групп населения.

На втором этаже отремонтирован малый зал, лестничный марш между вторым и первым этажом, кабинет хореографии. Закуплено звуковое и световое оборудование, в зрительном зале полностью заменены кресла.

В здании ДК полностью обновлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей, установлены дополнительные камеры видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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