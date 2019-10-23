В Коврове сотрудника ГИБДД поймали на взятке

СЕГОДНЯ 13:22 2019-10-23T13:22:56+03:00

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В мае 2019 года инспектор ГИБДД получил взятку в размере 9 тысяч рублей за то, чтобы нарушителя не привлекали к административной ответственности. Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Нечистого на руку полицейского из органов уволили. На следствие он вину свою признал. Уголовное дело передано в суд. Бывшему инспектору ДПС может грозить в том числе и реальный срок до года.

ИСТОЧНИК KP.RU