Меленковцы обчистили сетевой магазин на 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:52 2019-10-23T12:52:41+03:00

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Преступление произошло 16 октября в Меленках. Двое мужчин распивали спиртное у своей знакомой. Когда алкоголь у них закончился, они решили ограбить магазин. Они проникли туда через складское помещение, предварительно повредив ворота. Как только приехала охрана, шайка скрылась и наблюдала за «чоповцами» с улицы. Когда последние уехали, троица спокойно пробралась в торговый зал и вынесла оттуда продукты, алкоголь и сигареты на общую сумму 100 тысяч рублей. По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, грабителей вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Все трое были задержаны. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU