Работники муромского депо пытались украсть детали для подвижного состава

СЕГОДНЯ 12:29 2019-10-23T13:08:16+03:00

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В отделение транспортной полиции поступило заявление о том, что на территории муромского ремонтного вагонного депо неизвестные украли детали подвижных составов. Сумма причиненного ущерба составила около 9 тысяч рублей. Полицейские задержали двух мужчин из Мурома и женщину из Нижегородской области. Все трое числились сотрудниками вагонного депо. Выяснилось, что дружная троица пыталась тайно похитить лом черных металлов и детали для подвижных составов, а затем сдать их в металлолом. Но довести дело до конца им не удалось- их задержала полиция. За кражу всем троим участникам преступления может грозить до 5 лет реального срока.

ИСТОЧНИК KP.RU