Жителя Юрьев-Польского района арестовали за продажу метадона

СЕГОДНЯ 11:22 2019-10-23T11:22:27+03:00

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В октября 2019 в полицию поступило сообщение о том, что в больницу доставлен 30-летний местный житель с признаками сильного наркотического опьянения. При себе пострадавший имел шприц с неизвестным содержимым. Экспертиза показала, что это метадон. Правоохранители выяснили, что пострадавший купил наркотик у местного жителя. Полиция установила его местонахождение и задержала. По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Он арестован. Мужчине может грозить до 8 лет реального срока.

ИСТОЧНИК KP.RU