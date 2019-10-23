2019-10-23T11:02:22+03:00
Общество

Экс-сотрудница миграционной службы обманула иностранцев почти на 800 тысяч рублей

За вознаграждение она обещала им помощь в оформлении документов
Елена Масленникова
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Судом установлено, что будучи сотрудником управления Федеральной миграционной службы России по Владимирской области, женщина предложила двум иностранцам свою помощь в оформлении документов для проживания в РФ. За свои услуги она попросила солидное вознаграждение. Хотя на самом деле соответствующих полномочий у нее не было и помогать она не собиралась. С февраля 2015 года по сентябрь 2017 потерпевшие за разрешение на временное проживание и вид на жительство перечислили мошеннице 795 тысяч рублей. В суде экс-сотрудница миграционной службы свою вину не признала и от дачи показаний отказалась. Суд назначил женщине год и шесть месяцев реального срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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