Экс-сотрудница миграционной службы обманула иностранцев почти на 800 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:02 2019-10-23T11:02:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Судом установлено, что будучи сотрудником управления Федеральной миграционной службы России по Владимирской области, женщина предложила двум иностранцам свою помощь в оформлении документов для проживания в РФ. За свои услуги она попросила солидное вознаграждение. Хотя на самом деле соответствующих полномочий у нее не было и помогать она не собиралась. С февраля 2015 года по сентябрь 2017 потерпевшие за разрешение на временное проживание и вид на жительство перечислили мошеннице 795 тысяч рублей. В суде экс-сотрудница миграционной службы свою вину не признала и от дачи показаний отказалась. Суд назначил женщине год и шесть месяцев реального срока.

ИСТОЧНИК KP.RU