2019-10-23T10:43:59+03:00
Общество

Работодатель получил год условно за смерть подчиненного на производстве

Бизнесмен признан виновным в нарушении правил охраны труда
Елена Масленникова
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Генеральный директор ООО «Лиственница» в Юрьев-Польском возложил на одного из своих подчиненных обязанности стропальщика, зная, что у работника нет доступа к выполнению погрузочно-разгрузочных работ, и он не проходил обучение.

11 марта неподготовленный работник приступил к выполнению своих новых обязанностей. Строительные работы велись в административном здании в Юрьев-Польском. Работник решил поправить стропы, в результате чего на него упала пачка досок. Мужчина умер. Работодатель свою вину признал. Суд назначил ему год условно с возложением на этот же период дополнительных обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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