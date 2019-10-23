На улице Чайковского нашли противопехотную мину?

СЕГОДНЯ 10:20 2019-10-23T10:32:08+03:00

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На улице Чайковского в районе дома 38 Б перекрыли дорогу. Вдоль проезжей части стоят машины полиции, пожарных и скорой. Судя по информации, опубликованной Вконтакте в группе «Подслушано Владимир» сотрудники ФСБ разворачивают не только машины, но и людей.

- Ну а в реальности меня на тротуаре остановил человек в штатском и попросил развернуться и искать другой путь, я спросил, на каком основании, и он мне показал удостоверение ФСБ, - рассказал Николай Алексин.

В соцсети жители обсуждают разные версии произошедшего. Кто-то говорит, что на Чайковского нашли противопехотную мину. Кто-то рассказывает, что некто пытался взорвать там газ, и его уже задержали полицейские.

В пресс-службе УМВД по Владимирской области сообщили, что на остановке на улице Чайковского всего лишь нашли бесхозный предмет, который не представляет угрозу.

ИСТОЧНИК KP.RU