2019-10-22T16:01:22+03:00
Общество

В районе тюрмеровских лесов прокуратура нашла борщевик и несанкционированную свалку

Ущерб природе оценили в 2 миллиона рублей
Алексей СУХОВ
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Областная прокуратура "прогулялась" по району, славному знаменитыми тюрмеровскими лесами, и нашла там борщевик и свалку.

На земельном участке из состава земель сельскохозназначения площадью около 55 тысяч квадратных метров, расположенном в районе поселка Тюрмеровка, борщевиком, кустами и всяким сором заросло где-то 500 квадратов. А еще в районе Тюрмеровки нашли несанкционированную свалку твердых бытовых и твердых коммунальных отходов, а также крупногабаритного мусора. Ее общая площадь составляет около 14 тысяч квадратных метров. Ущерб, причиненный окружающей природной среде, прокуратура оценила более чем в 13 млн рублей.

От собственника участка потребовали провести рекультивацию земли, а также возместить ущерб, причиненный природе. В суде размер ущерба снизили до 2 млн рублей. Эту сумму собственник уже оплатил. А вот рекультивацию земли пока еще не произведена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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