Бывшего сотрудника «Владимирводоканала» будут судить за мошенничество

СЕГОДНЯ 15:55 2019-10-22T15:55:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Старая, как госучреждения, схема мошенничества в очередной раз пригодилась. На этот раз ее использовал сотрудник «Владимирводоканала». 43-летний мужчина работал заместителем начальника гаража. По службе он отвечал за техобслуживание принадлежащих предприятию автомобилей. Договорившись со своим приятелем, он заключил с ним, как с индивидуальным предпринимателем, договоры на проведение технических работ. Затем жулики составляли фиктивные акты выполненных работ, которые зам. начальника гаража представлял в МУП для оплаты. Полученные деньги делили между собой, реально никаких работ по техобслуживанию, как сообщает владимирская прокуратура, не выполнялось.

Всего за исполнение 7 договоров приятели получили более 880 тыс. рублей. Свою вину зам. начальника гаража признал лишь частично, причиненный преступлением материальный ущерб не возместил. Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU