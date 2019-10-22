Владимирские офицеры продавали комплектующие к огнестрельному оружию со склада части

СЕГОДНЯ 15:30 2019-10-22T15:30:25+03:00

Они получили от пяти до трех лет колонии

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Владимирский гарнизонный военный суд приговорил троих военнослужащих к пяти, четырем и трем годам колонии за хищении комплектующих к огнестрельному оружию. Начальник отдела хранения ракетно-артиллерийского вооружения Сергей Гриценко, бывший командир отделения той же части сержант запаса Андрей Титкин, а также начальник батальона связи в/ч 23449 старший лейтенант Максим Вилинский в 2018 году украли со склада части 55443 11 телевизионных прицелов к огнестрельному оружию и выставили их одном из интернет-сервисов.

Продать военнослужащим удалось не все прицелы. Во время следствия было найдено около 3,8 миллионов рублей и три оставшихся прицела. Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Владимирскому гарнизону сообщает, что причиненный ущерб составил 7,7 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU