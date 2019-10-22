Во Владимире нашли манную крупу с металлической стружкой

СЕГОДНЯ 14:03 2019-10-22T14:03:39+03:00

Ее изучали в московский лаборатории

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С 10 по 17 октября московская ветеринарная лаборатория ФГБУ ЦНМВЛ исследовала манную крупу из Владимирской области. Анализ заказало местное управление Россельхознадзора. Оказалось, что в продукте содержатся металломагнитные примеси размером частиц от 0,4 до 1 миллиметра. В норме из размер не должен превышать 0,3 миллиметра.

Как металлические частицы попали в манную крупу, ведомство не сообщает.

ИСТОЧНИК KP.RU