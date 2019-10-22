2019-10-22T14:03:39+03:00
Общество

Во Владимире нашли манную крупу с металлической стружкой

Ее изучали в московский лаборатории
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 10 по 17 октября московская ветеринарная лаборатория ФГБУ ЦНМВЛ исследовала манную крупу из Владимирской области. Анализ заказало местное управление Россельхознадзора. Оказалось, что в продукте содержатся металломагнитные примеси размером частиц от 0,4 до 1 миллиметра. В норме из размер не должен превышать 0,3 миллиметра.

Как металлические частицы попали в манную крупу, ведомство не сообщает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В районе тюрмеровских лесов прокуратура нашла борщевик и несанкционированную свалку
Бывшего сотрудника «Владимирводоканала» будут судить за мошенничество
Владимирские офицеры продавали комплектующие к огнестрельному оружию со склада части
ПСБ снизил ставки ипотеке и продлил акции по кредитам на крупную сумму и с быстрым выходом на сделку
Житель Юрьев-Польского обманул коллегу
Ковровские пожарные дважды выезжали тушить сгоревшую еду
Муромлянин не захотел отдавать кроссовер и наехал на нем на судебного пристава
Сегодня в киноклубе «Политехник» покажут фильм «Война Анны» - лучший фильм 2018 года
Во Владимирской области эпидемический порог по ОРВИ превышен на 5%
Во Владимирской области повысят прожиточный минимум для детей
«Ростелеком» модернизировал сети для 200 владимирских компаний
В Лемешках пожарные не смогли набрать воду из трех пожарных водоемов для тушения огня
Совет Федерации и «Ростелеком» будут вместе развивать сквозные цифровые технологии в регионах России
В Гусь-Хрустальном у горожанки украли золота на 120 с лишним тысяч рублей
В Александровском районе сантехник обокрал хозяйку
Сегодня во Владимире открываются Всероссийские соревнования по художественной гимнастике
За сутки во Владимирской области произошел всего один пожар