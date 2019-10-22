Житель Юрьев-Польского обманул коллегу

СЕГОДНЯ 12:48 2019-10-22T12:48:27+03:00

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Двадцатишестилетний житель Юрьев-Польского договорился с пятидесяшестилетним коллегой о покупке мобильного телефона. Парень предупредил, что готов взять аппарат, но денег у него нет, и всю сумму он будет отдавать частями. Но потом уволился с работы, забрав сотовый, и отвечать на звонки и сообщения перестал. Расстроенный коллега обратился в полицию .а те отыскали предприимчивого молодого человека. Оказалось, он уже продал чужой телефон, а деньги потратил. Теперь, как рассказали в УМВД России по Владимирской области, его ждет суд. Жителю Юрьев-Польского предъявлено обвинение в мошенничестве и грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU