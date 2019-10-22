2019-10-22T12:21:40+03:00
Происшествия

Ковровские пожарные дважды выезжали тушить сгоревшую еду

Мужчины заснули, забыв кастрюли и сковородки
Ирина Мальцева
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Вечером 21 октября ковровским спасателям поступил вызов – соседи сообщали, что в доме №11 по улице Зои Космодемьянской пахнет дымом. Пожарные сумели достучаться до хозяина квартиры на 9 этаже. Откуда и шел горелый аромат. Как оказалось ,мужчина уснул, забыв снять с огня готовившуюся курицу. Только бдительность соседей спасла его – иначе он мог задохнуться от дыма. А утром 22 октября в 8:40 пожарных снова вызвали из-за запаха сгоревшей еды. На этот раз заволновались жители дома №3 в военном городке, квартиру которых на третьем этаже заполнило дымом. Как рассказали в пресс-службе Ковровского пожарно-спасательного гарнизона, приехавшие на место пожарные сразу поняли, что пахнет горелой едой и в течение нескольких минут отыскали квартиру – виновник переполоха жил на этаж ниже. Как оказалось, молодой человек готовил завтрак и задремал. Кстати, ложным вызовом такие звонки не считают – ведь люди не обманывали, а действительно чувствовали запах дыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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