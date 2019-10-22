2019-10-22T11:28:54+03:00
Звезды

Сегодня в киноклубе «Политехник» покажут фильм «Война Анны» - лучший фильм 2018 года

Он почти не шел в прокате
Анна ДЕКТЯРЕВА
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«Война Анны» - это драма режиссера Алексея Федорченко, которая в 2018 году была признана лучшим российским фильмом 2018 года на кинопремиях «Золотой орёл», «Ника» и премии кинокритиков «Белый слон». Критики называют картину «драматическим этюдом» - она непривычно короткая для современной киноиндустрии, всего 75 минут.

Действие фильма происходит на оккупированной фашистами территории во время войны. Вся семья девочки Анны вместе с другими жителями деревни погибает во время массового расстрела. Выживает она одна - мать закрыла ее своим телом. И затем больше двух лет девочка живет, прячась в неработающем камине немецкой комендатуры - пока деревню не освобождает советская армия.

Исполнительница главной роли Марта Козлова была награждена специальным дипломом жюри на Кинотавре в Сочи - «За создание пронзительного образа войны глазами ребёнка».

В России фильм шел в прокате всего четыре дня - с 9 по 12 мая 2018 года. И вот теперь у владимирцев есть возможность его посмотреть.

Показ состоится в киноклубе «Политехник», в актовом зале ВлГУ, 22 октября в 18.00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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