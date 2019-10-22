2019-10-22T11:09:45+03:00
Общество

Во Владимирской области эпидемический порог по ОРВИ превышен на 5%

Гриппа пока нет, зато есть бокавирус
Анна ДЕКТЯРЕВА
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За прошлую неделю во Владимирской области в поликлиники с симптомами простуды обратилось почти 10 тысяч человек, из них 5541 ребенок. Это 73 человека на 10000 населения, что превышает эпидпорог на 5%. Во всех случаях диагноз - аденовирус или бокавирус. И тот и другой - вирусы, вызывающие простудные заболевания: насморк, кашель, повышение температуры, головную боль. Отличить их можно только анализами, симптомы одинаковые.

Гриппа во Владимирской области пока не зафиксировано.

Больше всего болеют в Кольчугинском и Собинском районе. А вот во Владимире заболеваемость не дотянула до эпидпорога примерно 1%. В городе 3377 обращений в поликлинику по поводу ОРВИ, из низ около половины - дети.

Так как эпидемия еще не началась, прививки делать можно. Врачи напоминают, что прививки от гриппа особенно показаны детям начиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска — медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

В то же время надо помнить, что прививка защищает именно от гриппа. От ОРВИ и других респираторных заболеваний она не поможет, зато поможет профилактика - больше бывать на свежем воздухе и меньше в транспорте, мыть руки и умываться, приходя с улицы, проветривать жилье и делать влажную уборку.

Никакие иммуностимуляторы и гомеопатические средства, как и оксалиновая мазь, не имеют доказанной эффективности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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