Во Владимирской области повысят прожиточный минимум для детей
С 2020 года он вырастет на 269 рублей
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Администрация Владимирской области внесла в региональное Законодательное Собрание законопроект об увеличении прожиточного минимума для детей. Его величина определяет размер выплат нуждающимся семьям, в которых после 31 декабря 2012 года родился третий ребенок. Пособие выплачивается до достижения ребенком трех лет.
С 2020 года прожиточный минимум для детей во Владимирской области может вырасти на 269 рублей и составить 9246 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU