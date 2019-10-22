Во Владимирской области повысят прожиточный минимум для детей

СЕГОДНЯ 10:54 2019-10-22T10:54:33+03:00

С 2020 года он вырастет на 269 рублей

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Администрация Владимирской области внесла в региональное Законодательное Собрание законопроект об увеличении прожиточного минимума для детей. Его величина определяет размер выплат нуждающимся семьям, в которых после 31 декабря 2012 года родился третий ребенок. Пособие выплачивается до достижения ребенком трех лет.

С 2020 года прожиточный минимум для детей во Владимирской области может вырасти на 269 рублей и составить 9246 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU