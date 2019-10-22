В Гусь-Хрустальном у горожанки украли золота на 120 с лишним тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:31 2019-10-22T10:31:46+03:00

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Вернувшись из поездки, жительница Гусь-Хрустального, обнаружили, что оставшаяся дома шкатулка с драгоценностями опустела. Пропали золотые кольца, сережки, цепочка с крестиком и подвеска. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, по подозрению в причастности к краже был задержан сорокашестилетний гусевчанин, уже имевший конфликты с законом. Как выяснилось, мужчина заметил, что в квартире долго не появляются хозяева и пробрался в нее, в одной из комнат нашел шкатулку с украшениями, которые и похитил. Позднее золото он продал. Сейчас в отношении гусевчанина возбуждено уголовное дело, полиция проверяет, не причастен ли он к другим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU