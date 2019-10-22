В Александровском районе сантехник обокрал хозяйку

СЕГОДНЯ 10:24 2019-10-22T10:24:36+03:00

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В полицию обратилась сорокашестилетняя жительница Струнино, которой внезапно стали поступать смс-ки о списании денег. В общей сложности у женщины с банковских карт сняли 150 тысяч рублей. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, накануне к ней приходил сантехник – сорокаоднолетний местный житель. Он и оказался похитителем. Воспользовавшись моментом, когда хозяйка вышла из квартиры, сантехник взял из ее кошелька банковские карты, вместе с которыми лежал листок с кодами. Воспользовавшись им, мужчина сходил за покупками, а остальные деньги снял и раздал накопившиеся долги. Сейчас в отношении жителя Струнино возбуждено уголовное дело по статье «кража».

ИСТОЧНИК KP.RU