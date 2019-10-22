За сутки во Владимирской области произошел всего один пожар

СЕГОДНЯ 10:13 2019-10-22T10:14:36+03:00

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Обычно конец октября во Владимирской области - время повышенного риска возникновения пожаров. На улице резко холодает, люди включают разные отопительные приборы, от которых за лето отвыкли, начинают топить печки и даже обогреваются газовой плитой. Отсюда и больший риск возникновения пожаров.

Но необыкновенно теплый понедельник, 21 октября, оказался благоприятным. За сутки во Владимирской области случился всего один пожар - загорелся частный дом в поселке Золотково Гусь-Хрустального района. Причем днем (обычно пожары случаются ночью). Сообщение о возгорании дома №7б по улице Гоголя поступило в МЧС в 13.40. Видимо, с опозданием - когда спасатели приехали на место, дом полыхал вовсю. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров, тушили огонь 14 человек. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU