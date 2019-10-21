Ковровчанин незаконно прописал к себе шестнадцать мигрантов

СЕГОДНЯ 20:27 2019-10-21T20:27:20+03:00

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Тридцатидвухлетний житель Коврова незаконно поставил на учет иностранцев. При этом пускать к себе жителей одной из соседних республик он не планировал и у него дома они никогда не появлялись. За фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в России ковровчанин попал под суд. Ему дали год условно с испытательным сроком год. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU