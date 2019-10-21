Владимирский солдат-срочник пытался продать наркотики сослуживцам

СЕГОДНЯ 18:08 2019-10-21T18:08:03+03:00

За сбыт наркотиков в части он получил пять лет условно

Изменить размер текста: A A

Владимирский гарнизонный военный суд приговорил рядового владимирской войсковой части 45455 Давида Багдасаряна к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года на попытку сбыта наркотиков, сообщает военный следственный отдел СК по Владимирской области.

Наркотики рядовой купил на гражданке 12 мая 2019 года. Синтетика общей массой 0,21 грамма обошлась Багдасаряну в 2500 рублей. При попытке проноса наркотиков на территорию части, рядовой был задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU