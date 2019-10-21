2019-10-21T18:08:03+03:00
Общество

Владимирский солдат-срочник пытался продать наркотики сослуживцам

За сбыт наркотиков в части он получил пять лет условно
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Владимирский гарнизонный военный суд приговорил рядового владимирской войсковой части 45455 Давида Багдасаряна к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года на попытку сбыта наркотиков, сообщает военный следственный отдел СК по Владимирской области.

Наркотики рядовой купил на гражданке 12 мая 2019 года. Синтетика общей массой 0,21 грамма обошлась Багдасаряну в 2500 рублей. При попытке проноса наркотиков на территорию части, рядовой был задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ковровчанин незаконно прописал к себе шестнадцать мигрантов
В Гусь-Хрустальном будут судить пару, торговавшую наркотиками
На муромлянина обманом оформили кредит
Ковровчанин насмерть забил товарища, оскорбившего его жену
Виталий Мутко поддержал строительство крупнейшего во Владимире спортивного комплекса
Во Владимире задержали вора, скрывавшегося два года
В Вязниках маму двойняшек признали виновной в истязании маленькой дочки
В подвале владимирского дома нашли труп женщины
Владимирский театр кукол готовит премьеры
Житель Владимира выкатил иск стоматологам на 1,7 миллиона рублей
В электричке "Москва-Петушки" полицейский случайно задержали наркокурьера
Во Владимирскую область с двухдневным визитом приедет посол Таджикистана
В Судогодском районе закрыли рыбный цех
Повернулись все: 17-летняя жительница Владимира прошла в шоу "Голос"
Авария в центре Владимира: иномарка столкнулась с такси
В Суздальском районе 19 спасателей тушили жилой дом
Октябрьский рынок в Коврове загорелся из-за холодильника
Во владимирских магазинах несовершеннолетним продавали алкоголь