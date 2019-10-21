Виталий Мутко поддержал строительство крупнейшего во Владимире спортивного комплекса

СЕГОДНЯ 17:45 2019-10-21T17:45:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко поддержал инициативу по строительству крупнейшего во Владимире спортивного комплекса, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. По данным ведомства, речь идет о передаче в государственную собственность двух участков общей площадь 9 гектаров, примыкающих к кампусу ВлГУ на улице Горького.

- Это будет главная областная спортивная арена, полностью соответствующая масштабу и задаче массового приобщения жителей к занятиям физкультурой и спортом. Она должна вмещать около 3500 зрителей. При такой вместимости комплекса мы сможем устраивать в нём спортивные соревнования и культурные события международного уровня. Кроме того, обширная территория вокруг спортивной арены позволит сделать её настоящей «точкой притяжения» для горожан и гостей региона. Там появятся исключительно социальные объекты – нужные и удобные для людей, – прокомментировал Владимир Сипягин планы администрации Владимирской области.

Письмо губернатора Владимирской области Владимира Сипягина с резолюцией вице-премьера Виталия Мутко в поддержку предложения о передаче земли в областную собственность будет направлено генеральному директору «Дом.рф» Александру Плутнику.

При дальнейшем положительном решении вопроса правительством РФ и АО «Дом.рф» изменение собственника участков, а также разработка проектно-сметной документации для строительства объекта могут состояться до конца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU