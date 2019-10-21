2019-10-21T15:19:30+03:00
Общество

В Вязниках маму двойняшек признали виновной в истязании маленькой дочки

Ей ограничили свободу на 1 год
Артём Черепанов
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Вязниковский районный суд признал виновной в избиении своей шестилетней дочери 25-летнюю местную жительницу - мать двойняшек. Женщина была ограничена в свободе на 1 год. Следственный комитет по Владимирской области сообщает, что продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении 43-летней бабушки детей.

В августе 2019 года в полицию поступило сообщение о том, что из дома сбежали шестилетняя девочка и мальчик. Детей нашли дома у отца. Вскоре следствие выяснило, что мать с бабушкой постоянно били детей, на телах брата и сестры обнаружено множество кровоподтеков и ссадин.

Следком сообщет, что женщина, у которой есть еще один ребенок, во время следствия осознала, что поступала неправильно, обещала больше не бить детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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