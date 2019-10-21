2019-10-21T14:16:47+03:00
Общество

В подвале владимирского дома нашли труп женщины

Опознать его не представляется возможным
Артём Черепанов
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20 октября вечером около 20.00 в подвале дома № 30 по улице Первой Пионерской был обнаружен труп неизвестной женщины. Пользователи паблика "Подслушано во Владимире" сообщают, что полицейские опрашивали местных жителей, установить личность погибшей не представляется возможным.

На данный момент причина смерти женщины остается не известной. Следственный комитет по Владимирской области проводит доследственную проверку по факту гибели женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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