Владимирский театр кукол готовит премьеры

СЕГОДНЯ 13:47 2019-10-21T13:47:24+03:00

Одна из них - новогодняя

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Состоялись худсоветы грядущих премьер. Это «Терем-теремок» по сказке Маршака. Спектакль будет поставлен при поддержке программы «Культура малой Родины». Режиссером станет актер театра Сергей Ерофеев, художник спектакля Ирина Липатова, композитор Алексей Сидорцев.

Необычен вид теремка. Это не классическая избушка, а эдакая сладкая страна - с чайником, пирожными и леденцами. А главные персонажи носят "вкусные" костюмы, например, на мышке костюм клубнички.

А впереди еще сказка – «Елка для Бабы Яги» - новогодняя комедия в дремучем лесу. Режиссер спектакля М. Протасова, художник И. Хмарук, композитор А. Сидорцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU