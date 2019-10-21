Житель Владимира выкатил иск стоматологам на 1,7 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:08 2019-10-21T13:08:35+03:00

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Фрунзенский районный суд города Владимира рассмотрел иск местного жителя к медицинскому центру "Агами" на общую сумму в 1,7 миллиона рублей. 117,8 тысяч рублей он требовал с медиков за удаление зубов, 562,5 тысяч рублей - за лечение после удаления в другой клинике и 1 миллион рублей компенсации морального вреда.

В иске указано, что в августе прошлого года мужчина обратился в медицинский центр, ему составили план лечения, но в вскоре он изменился. Одномоментно пациенту удалили несколько зубов и имплантов, мужчина испытал сильную боль. Стоимость всей процедуры составила 117 тысяч рублей.

После удаления зубов мужчина был вынужден обратиться в другую клинику. Лечение составило 562,5 рублей. В иск мужчина включил эту сумму, стоимость удаления зубов и компенсацию морального вреда.

Экспертиза показала, что вреда здоровью удаление зубов в медицинском центре "Агами" не нанесло. Сомнению у экспертов были только по одному зубу - данные о нем не отображены в медицинской карте. Кроме того, суд обратил об отсутствии в предусмотренной законодательством форме согласия пациента на удаление зубов и имплантатов.

Суд частично удовлетворил иск мужчины, назначив ему выплаты на общую сумму 15 тысяч рублей. С решением районной Фемиды житель Владимира не согласился и подал апелляцию в областной суд.

ИСТОЧНИК KP.RU