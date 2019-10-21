2019-10-21T11:02:33+03:00
Происшествия

В электричке "Москва-Петушки" полицейский случайно задержали наркокурьера

Задержали его за курение в тамбуре
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники Владимирского линейного отдела МВД РФ на транспорте в электричке "Москва-Петушки" задержали наркокурьера. О том, что 38-летний мужчина везет с собой сверток с "синтетикой", стало известно уже в отделении полициии.

Молодого человека в электричке задержали за курение в тамбуре. Для составления протокола об административном правонарушении его проводили в отделение полиции. Там при личном досмотре у задержанного нашли бумажный сверток с белым порошком. Экспертиз показала, что в нем было 0,62 грамма синтетического наркотика.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до трех лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24