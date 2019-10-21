В электричке "Москва-Петушки" полицейский случайно задержали наркокурьера

СЕГОДНЯ 11:02 2019-10-21T11:02:33+03:00

Задержали его за курение в тамбуре

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Сотрудники Владимирского линейного отдела МВД РФ на транспорте в электричке "Москва-Петушки" задержали наркокурьера. О том, что 38-летний мужчина везет с собой сверток с "синтетикой", стало известно уже в отделении полициии.

Молодого человека в электричке задержали за курение в тамбуре. Для составления протокола об административном правонарушении его проводили в отделение полиции. Там при личном досмотре у задержанного нашли бумажный сверток с белым порошком. Экспертиз показала, что в нем было 0,62 грамма синтетического наркотика.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до трех лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU