Во Владимирскую область с двухдневным визитом приедет посол Таджикистана
Имоммудин Сатторов приедет во Владимир в первый раз
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22-23 октября с рабочим визитом во Владимирскую область приедет чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан Имоммудин Сатторов. О цели визита на данный момент не сообщается, но судя по времени визита, программа у посла будет достаточно обширной.
Ранее делегация из посольства Таджикистана посещала Владимирскую область весной 2014 года. Целью визита была проверка условий содержания граждан среднеазиатской республики в местах временного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU