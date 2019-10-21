Во Владимирскую область с двухдневным визитом приедет посол Таджикистана

СЕГОДНЯ 10:41 2019-10-21T10:41:57+03:00

Имоммудин Сатторов приедет во Владимир в первый раз

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22-23 октября с рабочим визитом во Владимирскую область приедет чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан Имоммудин Сатторов. О цели визита на данный момент не сообщается, но судя по времени визита, программа у посла будет достаточно обширной.

Ранее делегация из посольства Таджикистана посещала Владимирскую область весной 2014 года. Целью визита была проверка условий содержания граждан среднеазиатской республики в местах временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU