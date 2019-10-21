В Судогодском районе закрыли рыбный цех

СЕГОДНЯ 10:33 2019-10-21T10:33:35+03:00

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В поселке Вяткино индивидуальный предприниматель открыл цех по переработке рыбы и морепродуктов на первом этаже в здании, на втором этаже которого располагались почтовое отделение и школа искусств, а по соседству – жилые дома и школа. Кроме того, загрузка готовой продукции и выгрузка сырья проходила через дворы соседних домов, рядом с детской площадкой. Специалисты регионального Роспотребнадзора провели проверку по жалобам местных жителей, которым мешали рыбные запахи, нашло несколько нарушений, в том числе отсутствие санитарной зоны между предприятием и жилыми домами и контроля за загрязнением окружающей среды. В результате по решению суда работа цеха по переработке рыбы была остановлена на 60 дней. За это время предпринимателю предстоит устранить все нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU