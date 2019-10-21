2019-10-21T10:02:43+03:00
Общество

Повернулись все: 17-летняя жительница Владимира прошла в шоу "Голос"

Алана Чочиева выбрала наставника Полину Гагарину
Валерия ПРОНИНА
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17-летняя Алана Чочиева прошла "слепые прослушивания" проекта "Голос" на Первом канале. Девушка исполнила песню Стиви Уандера и Арианы Гранде "Faith". К Алане повернулись все наставники шоу - Константин Мелазде, Сергей Шнуров, Валерий Сюткин и Полина Гагарина. Владимирская певица выбрала Полину.

- Я только что закончила школу. Чтобы куда-то выбраться, мало хорошо петь, нужна харизма. Я думаю, что у меня есть харизма, - сказала Алана Чочиева, которой теперь предстоит пройти следующий этап - "Поединки".

ИСТОЧНИК KP.RU

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