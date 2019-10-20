Авария в центре Владимира: иномарка столкнулась с такси

СЕГОДНЯ 19:27 2019-10-20T19:31:01+03:00

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19 октября в 20.40 на перекрестке улиц Б.Московская и Гагарина столкнулись "Митцубиси Лансер" и машина такси "Хендай Элантра". По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель "Яндекса", выезжая на главную дорогу со стороны Ленинской администрации, не уступил проезжую часть автомобилю "Митцубиси", который двигался по Б.Московской на зеленый сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение. От удара такси отбросило на пешеходный переход рядом со старыми Торговыми рядами, и чудом не задело прохожих, пишут очевидцы в соцсетях. В аварии пострадал 36-летний водитель "Митцубиси". Он отправлен на лечение домой.

ИСТОЧНИК KP.RU