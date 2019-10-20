Во владимирских магазинах несовершеннолетним продавали алкоголь

СЕГОДНЯ 14:31 2019-10-20T14:31:01+03:00

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Пресс-служба владимирского Роспотребнадзора сообщает о продаже алкоголя несовершеннолетним сразу в трех владимирских магазинах. Спиртное продавали детям в магазинах:"Эльдорадо" на ул.Северной, 25, "Фасоль" на ул. Каманина, 24 и "Пивной лавке" на ул. Добросельской, 191Б. Во всех трех случаях продавцы были привлечены к административной ответственности. Всем троим суд назначил штраф по 15 тысяч рублей, но ни один из нарушителей не оплатил эту сумму в срок. Теперь каждому из продавцов-консультантов придется заплатить в два раза больше - по 30 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU