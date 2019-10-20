Черно-белые обыграли "Звезду" из Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 13:31 2019-10-20T13:31:28+03:00

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Футбольный матч между владимирской и питерской командами состоялся 19 октября на стадионе "Торпедо". Первый гол в ворота питерского противника забил Денис Перфилов на 13 минуте первого тайма. Второй мяч во втором тайме в ворота "Звезды" отправил Андрей Гладышев. Питерская команда забила единственный, но не решающий гол во время пенальти. В итоге игра закончилась со счетом 2:1 в пользу черно-белых. Свой следующий матч владимирские футболисты проведут 26 октября с командой "Зенит-2"

ИСТОЧНИК KP.RU