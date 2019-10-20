Коврочанин получил 3 года условно за спиливание пяти сосен

СЕГОДНЯ 12:04 2019-10-20T12:04:19+03:00

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В июне 2019 года ковровчанин без разрешительных документов отправился в лес и спилил под корень пять сосен. Сваленные деревья местный житель распилил на части, чтобы в дальнейшем вывезти и использовать в производственных целях. Своими действиями он нанес ущерб ковровскому лесничеству в размере 201 548 рублей. Свое вину мужчина признал и частично возместил нанесенный ущерб. Суд назначил ему 3 года условно с испытательным сроком 3 года

ИСТОЧНИК KP.RU