Коврочанин получил 3 года условно за спиливание пяти сосен
Житель Коврова спилил хвойные деревья без разрешительных документов
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В июне 2019 года ковровчанин без разрешительных документов отправился в лес и спилил под корень пять сосен. Сваленные деревья местный житель распилил на части, чтобы в дальнейшем вывезти и использовать в производственных целях. Своими действиями он нанес ущерб ковровскому лесничеству в размере 201 548 рублей. Свое вину мужчина признал и частично возместил нанесенный ущерб. Суд назначил ему 3 года условно с испытательным сроком 3 года
ИСТОЧНИК KP.RU