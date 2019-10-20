Капремонт в Струнинской больнице завершится в середине декабря 2019

СЕГОДНЯ 11:08 2019-10-20T11:08:23+03:00

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В 2018 году жители Струнино в ходе прямой линии с Президентом России пожаловались Владимиру Путину на ситуацию в местной больнице. В результате чего, Президент дал поручение действующему на тот момент губернатору Светлане Орловой провести реконструкцию зданий районной больницы и детской поликлиники и оснастить лечебное учреждение современным оборудованием.

В администрации Владимирской области заявили, что поручение Президента будет выполнено до конц 2019 года. До конца октября будет закончен ремонт всех корпусов и зданий больничного городка, а к 15 декабря завершат реконструкцию главного корпуса Струнинской больницы. Напомним, что в 2018 году для лечебного учреждения закупили медицинское оборудования на сумму более 43 миллионов рублей. В 2019 году для отделения физиотерапии приобрели современную технику общей стоимостью 222,5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU