2019-10-20T11:08:23+03:00
Общество

Капремонт в Струнинской больнице завершится в середине декабря 2019

Сейчас в лечебном учреждении идет замена межэтажных перекрытий
Елена Масленникова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2018 году жители Струнино в ходе прямой линии с Президентом России пожаловались Владимиру Путину на ситуацию в местной больнице. В результате чего, Президент дал поручение действующему на тот момент губернатору Светлане Орловой провести реконструкцию зданий районной больницы и детской поликлиники и оснастить лечебное учреждение современным оборудованием.

В администрации Владимирской области заявили, что поручение Президента будет выполнено до конц 2019 года. До конца октября будет закончен ремонт всех корпусов и зданий больничного городка, а к 15 декабря завершат реконструкцию главного корпуса Струнинской больницы. Напомним, что в 2018 году для лечебного учреждения закупили медицинское оборудования на сумму более 43 миллионов рублей. В 2019 году для отделения физиотерапии приобрели современную технику общей стоимостью 222,5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суздальский Кремль и Ризоположенский монастырь ждет реконструкция
Заключенный челябинской колонии воровал у владимирцев деньги с банковских карт
17-летняя певица из Владимира попала в команду к Полине Гагариной на шоу "Голос"
В Вязниковском районе открыли мемориал героям, не вернувшимся с войны
Мэрия обжалует штраф в полмиллиона за надпись "Я люблю Владимир"
Во Владимире тушили пожар в многоквартирном доме
Аудитор Светлана Орлова раскритиковала администрацию Владимирской области за долгострои
Во Владимирской области выбрали лучшую автоледи в возрасте 70+
К решению ситуации в Вековке, где без отопления остались 1,5 тысячи человек, подключилась прокуратура
Троих жителей Владимирской области осудят за езду в нетрезвом виде
Во Владимирской области уничтожили 6,5 тонн санкционки
Во Владимире пройдут Дни армянской культуры
В Кольчугино пройдет фестиваль "Театральная провинция"
Жителей Владимирско области приглашают написать этнографический диктант
Для почтальонов Владимирской области закупят устройства для отпугивания собак
На железнодорожном вокзале во Владимире меняют плитку
В Суздальском районе перекрыт крупный канал поставки контрафактного алкоголя
Иван Алтухов стал заместителем председателя комитета по образованию ЗС Владимирской области