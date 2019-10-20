2019-10-20T10:07:33+03:00
Общество

Суздальский Кремль и Ризоположенский монастырь ждет реконструкция

1000-летие Суздаля отметят в 2024 году
Елена Масленникова
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В Суздале состоялось совещание, посвященное подготовке к празднованию 1000-летнего юбилея города в 2024 году. Город-Музей посетила Председатель Правительства России Ольга Голодец.

Было отмечено, что в рамках подготовки к празднику уже проведена большая работа: в эксплуатацию ввели котельную водозаборных сооружений, капитально отремонтировали городской Центр культуры и досуга, у трех памятников архитектуры появилась архитектурно-художественная подсветка, продолжается строительство парка "Зарядье".

Но также есть ряд нерешенных вопросов. Проект"Зарядье", который предполагает в том числе и благоустройство площади вокруг Торговых рядов, вряд ли сдадут в срок, намеченный к концу этого года. К работам приступили только осенью. Кроме того, на реализацию проекта не хватает 15 миллионов рублей. Ольга Голодец подчеркнула, что необходимо объединить усилия органов государственной власти, местного самоуправления, Владимиро-Суздальского музея-заповедника, чтобы по-настоящему преобразить к юбилею не только это общественное пространство, но и город в целом. В частности, в Суздале необходимо организовать дополнительное парковочное пространство, провести реконструкцию Ризоположенского монастыря и Кремля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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