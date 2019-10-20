2019-10-20T09:03:57+03:00
Общество

Заключенный челябинской колонии воровал у владимирцев деньги с банковских карт

Мужчина обманул 10 человек на сумму 150 тысяч рублей
Елена Масленникова
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В 2016 году заключенный ИК-15, находящейся в Челябинской области, решил подзаработать, похищая у жителей Владимирского региона деньги с банковских карт. Осужденный рассылал владимирцам смс-сообщения о якобы списании с их карт денежных средств. Заключенный имел при себе сотовый телефон и несколько сим-карт, зарегистрированных на других лиц. Дальше, если получатели смс, перезванивали, злоумышленник вынуждал людей сообщать ему реквизиты карты, номер, срок действия, а также коды подтверждения совершения операций. Таким образом, на уловку мошенника попались 10 жителей Владимирской области. Он похитил у них 150 тысяч рублей. Подсудимый признал себя виновным и его дело было рассмотрено в особом порядке без судебного разбирательства. Учитывая наказание по предыдущему преступлению, в общей сложности суд назначил мошеннику-рецидивисту 7 лет колонии строго режима. Осужденный с приговором не согласился и подал апелляцию во Владимирский областной суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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