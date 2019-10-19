2019-10-19T16:59:39+03:00
Общество

В Вязниковском районе открыли мемориал героям, не вернувшимся с войны

Инициаторами установки стали жители деревни Бабухино
Алена Смирнова
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В деревне Бабухино Вязниковского района торжественно открыт новый памятник местным жителям, не вернувшимся с полей сражений Великой Отечественной войны.

Перед войной в Бабухино было 29 жилых домов. На фронт ушёл 31 житель деревни, вернулись только десять.

Чтобы установить имена всех погибших, понадобилось много времени. Благодаря сохранившимся архивным данным, теперь все данные нанесены на монумент.

Представители администрации Вязниковского района и Паустовского сельского поселения поблагодарили жителей за проявленную инициативу и за то, что в их сердцах жива священная память о подвигах отцов и дедов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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