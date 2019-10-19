2019-10-19T14:06:14+03:00
Общество

Мэрия обжалует штраф в полмиллиона за надпись "Я люблю Владимир"

Фрунзенский районный суд признал МКУ «Благоустройство» виновным в несоблюдении ограничений в зоне охраны особо ценных объектов культурного наследия
Алена Смирнова
Поделиться:
Изменить размер текста:

МКУ «Благоустройство» подало апелляцию в областной суд после решения оштрафовать муниципальную компанию, которая подведомственна мэрии города, за размещение арт-объекта «Я люблю Владимир» и аттракционов в охранной зоне памятников наследия ЮНЕСКО. В ближайшее время апелляцию рассмотрят.

Напомним, 17 сентября Фрунзенский районный суд города Владимира признал муниципальное предприятие виновным в совершении административного нарушения и назначил ему штраф в 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
17-летняя певица из Владимира попала в команду к Полине Гагариной на шоу "Голос"
В Вязниковском районе открыли мемориал героям, не вернувшимся с войны
Во Владимире тушили пожар в многоквартирном доме
Аудитор Светлана Орлова раскритиковала администрацию Владимирской области за долгострои
Во Владимирской области выбрали лучшую автоледи в возрасте 70+
К решению ситуации в Вековке, где без отопления остались 1,5 тысячи человек, подключилась прокуратура
Троих жителей Владимирской области осудят за езду в нетрезвом виде
Во Владимирской области уничтожили 6,5 тонн санкционки
Во Владимире пройдут Дни армянской культуры
В Кольчугино пройдет фестиваль "Театральная провинция"
Жителей Владимирско области приглашают написать этнографический диктант
Для почтальонов Владимирской области закупят устройства для отпугивания собак
На железнодорожном вокзале во Владимире меняют плитку
В Суздальском районе перекрыт крупный канал поставки контрафактного алкоголя
Иван Алтухов стал заместителем председателя комитета по образованию ЗС Владимирской области