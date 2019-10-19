Мэрия обжалует штраф в полмиллиона за надпись "Я люблю Владимир"

СЕГОДНЯ 14:06 2019-10-19T14:06:14+03:00

Фрунзенский районный суд признал МКУ «Благоустройство» виновным в несоблюдении ограничений в зоне охраны особо ценных объектов культурного наследия

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МКУ «Благоустройство» подало апелляцию в областной суд после решения оштрафовать муниципальную компанию, которая подведомственна мэрии города, за размещение арт-объекта «Я люблю Владимир» и аттракционов в охранной зоне памятников наследия ЮНЕСКО. В ближайшее время апелляцию рассмотрят.

Напомним, 17 сентября Фрунзенский районный суд города Владимира признал муниципальное предприятие виновным в совершении административного нарушения и назначил ему штраф в 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU