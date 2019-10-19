Аудитор Светлана Орлова раскритиковала администрацию Владимирской области за долгострои
Как сообщает Счетная палата России, специалисты завершили анализ объема незавершенного строительства по всей стране. По его итогам ведомство провело семинар для контрольно-счетных органов и заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
В формате видеосвязи результаты и цифры представителям регионов сообщила экс-губернатор Владимирской области, ныне аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.
Что касается 33-го региона, то аудитор отметила, что во Владимирской области сейчас насчитывается 310 объектов "незавершенки". Общий объем вложений в них составляет 3 миллиарда рублей. Из 49 объектов социального назначения (все они не старше 5 лет) 4 объекта находятся в стадии консервации.
По количеству незавершенных объектов Владимирская область находится на 15 месте по Центральному федеральному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU