Аудитор Светлана Орлова раскритиковала администрацию Владимирской области за долгострои

СЕГОДНЯ 12:38 2019-10-19T12:40:43+03:00

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Как сообщает Счетная палата России, специалисты завершили анализ объема незавершенного строительства по всей стране. По его итогам ведомство провело семинар для контрольно-счетных органов и заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В формате видеосвязи результаты и цифры представителям регионов сообщила экс-губернатор Владимирской области, ныне аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

Что касается 33-го региона, то аудитор отметила, что во Владимирской области сейчас насчитывается 310 объектов "незавершенки". Общий объем вложений в них составляет 3 миллиарда рублей. Из 49 объектов социального назначения (все они не старше 5 лет) 4 объекта находятся в стадии консервации.

По количеству незавершенных объектов Владимирская область находится на 15 месте по Центральному федеральному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU