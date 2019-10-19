2019-10-19T12:16:26+03:00
Общество

Во Владимирской области выбрали лучшую автоледи в возрасте 70+

В навыках вождения пожилые дамы соревновались в Судогодском районе
Алена СМИРНОВА
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В рамках социального проекта «Активное долголетие» для пенсионерок Судогодского района, которые водят машину, провели конкурс «АвтоЛеди 70 плюс». Участницы соревновались в трех номинациях: «АвтоЛеди – Виртуоз», «АвтоЛеди – Эрудит» и «АвтоЛеди – Грация».

Конкурсантки, которых, кстати, было всего пять (именно столько возрастных дам-водителей сыскали со всего района) демонстрировали практическое умение вождения: как они владеют параллельной парковкой, движением задним ходом и как преодолевают "змейку".

Помимо этого участницы рассказывали о себе и автомобиле, о водительском стаже и курьезных случаях на дорогах. Полуфиналисты, чтобы побороться за призовые места, продемонстрировали знания о видах транспортных средств и спели песню на автомобильную тематику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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