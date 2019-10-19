К решению ситуации в Вековке, где без отопления остались 1,5 тысячи человек, подключилась прокуратура

СЕГОДНЯ 10:35 2019-10-19T10:39:42+03:00

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По данным Следкома, который начал доследственную проверку, без центрального отопления остались полторы тысячи человек.

К решению ситуации подключилась региональная прокуратура, уже проводится проверка по фактам ненадлежащего теплоснабжения.

Как сообщает ведомство, отопление многоквартирных жилых домов, детского сада и школы осуществляется от газовой котельной, собственником которой является ОАО «РЖД». По госпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области» местная администрация заключила договор с компанией ООО «Технопром», которая должна была провести реконструкцию тепловых сетей, но обязательства не исполнила.

Прокурор внес представление главе администрации района, в отношении заместителя главы администрации района, курирующего вопросы подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду, возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Нарушение нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами".

ИСТОЧНИК KP.RU