2019-10-19T10:39:42+03:00
Происшествия

К решению ситуации в Вековке, где без отопления остались 1,5 тысячи человек, подключилась прокуратура

Ведомство проводит проверку по фактам ненадлежащего теплоснабжения
Алена СМИРНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным Следкома, который начал доследственную проверку, без центрального отопления остались полторы тысячи человек.

К решению ситуации подключилась региональная прокуратура, уже проводится проверка по фактам ненадлежащего теплоснабжения.

Как сообщает ведомство, отопление многоквартирных жилых домов, детского сада и школы осуществляется от газовой котельной, собственником которой является ОАО «РЖД». По госпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области» местная администрация заключила договор с компанией ООО «Технопром», которая должна была провести реконструкцию тепловых сетей, но обязательства не исполнила.

Прокурор внес представление главе администрации района, в отношении заместителя главы администрации района, курирующего вопросы подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду, возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Нарушение нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24