К решению ситуации в Вековке, где без отопления остались 1,5 тысячи человек, подключилась прокуратура
По данным Следкома, который начал доследственную проверку, без центрального отопления остались полторы тысячи человек.
К решению ситуации подключилась региональная прокуратура, уже проводится проверка по фактам ненадлежащего теплоснабжения.
Как сообщает ведомство, отопление многоквартирных жилых домов, детского сада и школы осуществляется от газовой котельной, собственником которой является ОАО «РЖД». По госпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области» местная администрация заключила договор с компанией ООО «Технопром», которая должна была провести реконструкцию тепловых сетей, но обязательства не исполнила.
Прокурор внес представление главе администрации района, в отношении заместителя главы администрации района, курирующего вопросы подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду, возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Нарушение нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами".
ИСТОЧНИК KP.RU