Троих жителей Владимирской области осудят за езду в нетрезвом виде
В начале октября текущего года сотрудники ГИБДД по Вязниковскому району остановили в поселке Никологоры автомобиль «Део Нексия» под управлением 43-летнего вязниковца. Мужчина был пьян. В присутствии понятых его попросили пройти освидетельствование. Результаты проверки показали, что концентрация паров спирта превышает допустимую норму.
По данным УМВД, этого водителя в 2017 году уже привлекали к ответственности за езду в нетрезвом виде. У него забирали права на полтора года. В этот же раз на мужчину возбудили уголовное дело.
А в сентябре попались 59-летний и 31-летний жители Юрьев-Польского. На них также завели уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU