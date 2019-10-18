Троих жителей Владимирской области осудят за езду в нетрезвом виде

СЕГОДНЯ 17:14 2019-10-18T17:14:19+03:00

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В начале октября текущего года сотрудники ГИБДД по Вязниковскому району остановили в поселке Никологоры автомобиль «Део Нексия» под управлением 43-летнего вязниковца. Мужчина был пьян. В присутствии понятых его попросили пройти освидетельствование. Результаты проверки показали, что концентрация паров спирта превышает допустимую норму.

По данным УМВД, этого водителя в 2017 году уже привлекали к ответственности за езду в нетрезвом виде. У него забирали права на полтора года. В этот же раз на мужчину возбудили уголовное дело.

А в сентябре попались 59-летний и 31-летний жители Юрьев-Польского. На них также завели уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU