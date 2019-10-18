Во Владимире пройдут Дни армянской культуры

СЕГОДНЯ 15:23 2019-10-18T15:23:34+03:00

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В октябре – декабре во Владимире пройдут мероприятия проекта «Дни армянской культуры».

Торжественное открытие Дней армянской культуры и открытие выставки работ армянских художников пройдёт 23 октября в 16:00 во Владимирском областном доме работников искусств.

24 октября в 11:00 на базе ВлГУ состоится круглый стол с участием экспертов федерального уровня на тему «Роль национальных объединений в межкультурном диалоге».

При поддержке Киноклуба «Политехник» 5 ноября в 18:00 в главном корпусе ВлГУ студентам покажут фильм Нерсеса Оганесяна «Невеста с севера» (1975 г.).

Любителей музыки приглашают 21 ноября в 16:00 в Армянский культурный центр на концерт духовных песнопений.

Завершит Дни армянской культуры концертная программа в Доме культуры молодежи 14 декабря в 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU