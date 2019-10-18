Во Владимире пройдут Дни армянской культуры
В октябре – декабре во Владимире пройдут мероприятия проекта «Дни армянской культуры».
Торжественное открытие Дней армянской культуры и открытие выставки работ армянских художников пройдёт 23 октября в 16:00 во Владимирском областном доме работников искусств.
24 октября в 11:00 на базе ВлГУ состоится круглый стол с участием экспертов федерального уровня на тему «Роль национальных объединений в межкультурном диалоге».
При поддержке Киноклуба «Политехник» 5 ноября в 18:00 в главном корпусе ВлГУ студентам покажут фильм Нерсеса Оганесяна «Невеста с севера» (1975 г.).
Любителей музыки приглашают 21 ноября в 16:00 в Армянский культурный центр на концерт духовных песнопений.
Завершит Дни армянской культуры концертная программа в Доме культуры молодежи 14 декабря в 15:00.
ИСТОЧНИК KP.RU